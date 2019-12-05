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Sajid Javid: Birleşik Krallık 2020 sonuna kadar AB ile bir ticaret anlaşmasına varabilir

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Muhafazakar Parti hükümetinin Birleşik Krallık'ı 2020 sonuna kadar Avrupa Birliği'nden çıkarabileceğini ve yıl sonuna kadar AB ile bir serbest ticaret anlaşması üzerinde uzlaşabileceğini söyledi.

05.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:21Sajid Javid: Birleşik Krallık 2020 sonuna kadar AB ile bir ticaret anlaşmasına varabilir

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Muhafazakar Parti hükümetinin Birleşik Krallık'ı 2020 sonuna kadar Avrupa Birliği'nden çıkarabileceğini ve yıl sonuna kadar AB ile bir serbest ticaret anlaşması üzerinde uzlaşabileceğini söyledi.

Javid, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, tarafların "kararlı" bir Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasının "ana hatları" üzerinde anlaştığını belirterek, söz konusu geçiş döneminin 2020 sonrasına sarkmayacağını ve AB ülkelerinin onaylaması için yeterli süreye sahip olmaları amacıyla Haziran ayına kadar sonuçlanacağını söyledi. Gelecek hafta ülke genelinde düzenlenecek başbakanlık seçimleri öncesi Javid ayrıca, yalnızca bir Muhafazakar Parti hükümetinin "Brexit'i gerçekleştirebileceği" uyarısını yaptı.Kasım ayında AB Ticaret Direktörü Sabine Weyand, Birleşik Krallık'ın 2020 yılında AB ile kapsayıcı bir ticaret anlaşmasına varmasının pratikte imkansız olduğunu söylemiş, taraflar arasından bir anlaşmaya varılması durumunda bu anlaşmanın ancak temellerinin atılabileceğini belirtmişti.



Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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