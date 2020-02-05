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Saka avcılarına suçüstü

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda kaçak avlanan iki kişiyi suç üstü yakaladı.

05.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:26Saka avcılarına suçüstü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda kaçak avlanan iki kişiyi suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda yapılan kontrolde avlanması ve beslenmesi yasak olan saka kuşu avlayan iki kişiyi yakaladı. Zanlıların yanlarında bulunan 5 adet saka kuşuna yeniden doğaya bırakılmak üzere el konuldu.

Ayrıca avcıların yanında bulunan bir adet ağ ve 3 adet kafese de el konuldu. - KAYSERİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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