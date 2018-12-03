Şaka Değil Gerçek: Klonlandığı İddialarına Cevap Verdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:26



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:26

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, öldüğü ve klonlandığı iddialarını yalanladı.Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, öldüğü ve klonlandığı konusunda sosyal medyada aylardır süren söylentiler karşısında sessizliğini bozdu. Buhari, sağlığı ve kimliği hakkındaki söylentileri yaymaya çalışanların 'cahil' olduğunu söyleyerek, öldüğü ve klonlandığı iddialarını reddetti. Nijerya Devlet Başkanı, "Bazı insanlar klonlandığımı düşündü ama bu gerçekten benim, sizi temin ederim" dedi.(İHA)