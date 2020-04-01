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Şaka gibi nikah

Türkiye'de Korona virüs tedbirleri kapsamında nikah salonlarına kısıtlama getirilirken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Tanju (54)ve Sibel Duygun'un (50) aşkı korona virüs dinlemedi.

01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:30
Şaka gibi nikah

Türkiye'de Korona virüs tedbirleri kapsamında nikah salonlarına kısıtlama getirilirken, Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Tanju (54)ve Sibel Duygun'un (50) aşkı korona virüs dinlemedi. İki sevdalı, 1 Nisan şakası gibi, bugün dünya evine girdi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin kıydığı ve hiçbir davetlinin katılmadığı nikahla evlenen çift, "Bu da bize 1 Nisan şakası oldu" dedi.


Lüleburgaz'da yaşayan servis şoförü Tanju Duygun ve ev hanımı Sibel Duygun, hayatları boyunca unutamayacakları bir günde dünya evine girdiler. Birbirine aşık çift aylar öncesinden yakınlarına şaka gibi gelmesi için seçtikleri 1 Nisan tarihine nikah günü aldı. Ancak Türkiye'de 11 Mart itibariyle korona virüs salgınının hızla yayılması sonucu nikah salonlarına en fazla 10 kişi alınması yönündeki kısıtlama aşıkları durduramadı. Çift sadece 2 nikah şahidinin sosyal mesafeye uyarak oturduğu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'nin kıydığı nikahla dünya evine girdi.


Anne ve babaları kısıtlama nedeniyle gelemedi


Nikah tarihlerini 1 ay öncesinden planladıklarını kaydeden Tanju Duygun, anne ve babalarının 65 yaşın üzerinde olduğu için nikaha gelemediğini kaydetti. Duygun, "Allah izin verdi. Biz bunu bir ay kadar önce planlamıştık. Sokağa çıkma yasağı olacak mı olmayacak mı, işimiz kaldı mı kalmayacak diye düşünürken bir baktık ki Allah kısmet etti. Bugünü gördük. Çok şükür. Anne ve babamız yaşlı olduğu için evlerinden çıkamadılar" diye konuştu.


"Bize 1 Nisan şakası oldu"


Nikah tarihlerini ömürleri boyunca unutmayacaklarını kaydeden Duygun, "Biz de kimseyi bilerek davet etmedik. Herhangi bir sıkıntı yaşanıp da yarın öbür gün sıkıntı olmasın diye böyle daha uygun bulduk. Bu da bize 1 Nisan şakası oldu" dedi. Öte yandan, ev hanımı Sibel Duygun da Korona virüs salgınının olacağını tahmin etmediklerini söyleyerek, "Sevdiklerimize şaka yapalım demek için 1 Nisan olmasını istedik. O şekilde nikah günümüzü aldık. Böyle sonuçlandı. Korona virüs gününde aşk diyelim" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, 1 Nisan, Güncel
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