Edirne
'de avlanması yasak olan saka kuşlarını yakalayan avcıya 2 bin lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri Meriç
ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki ormanlık alanda şüpheli bir kişi tespit etti.
Yapılan incelemede, S.A'nın (32) tuzak kurarak, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasak olmasına rağmen 2 saka kuşu yakaladığı belirlendi. S.A'ya 2 bin lira ceza kesildi.
Saka kuşları da Edirne Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.
Meriç,Edirne Jandarma Komutanlığı,Edirne
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:19