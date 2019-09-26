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Saka Kuşu

"Saka Kuşu"John Crowley'nin yönettiği; Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Luke Wilson ve Jeffrey Wright'in başrollerinde oynadığı "Saka Kuşu" izleyici ile buluşacak.

26.09.2019 09:39
"Saka Kuşu"
John Crowley'nin yönettiği; Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Luke Wilson ve Jeffrey Wright'in başrollerinde oynadığı "Saka Kuşu" izleyici ile buluşacak.
Peter Straughan'ın senaryosunu kaleme aldığı film; annesi Metropolitan Sanat Müzesi'ne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybettikten sonra varlıklı bir aile tarafından evlat edinilen Theodore Decker'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Saka Kuşu

Jeffrey Wright, Sarah Paulson, Nicole Kidman, Ansel Elgort, Güncel

Kaynak: AA

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