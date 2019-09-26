"Saka Kuşu"

John Crowley'nin yönettiği; Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Luke Wilson ve Jeffrey Wright'in başrollerinde oynadığı "Saka Kuşu" izleyici ile buluşacak.

Peter Straughan'ın senaryosunu kaleme aldığı film; annesi Metropolitan Sanat Müzesi'ne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybettikten sonra varlıklı bir aile tarafından evlat edinilen Theodore Decker'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Kaynak: AA