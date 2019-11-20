Haberler » Güncel » Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü - Haber

Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü

Zonguldak'ta jandarma ekipleri devriye sırasında avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzakla yakalamaya çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

20.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:18Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü
'ta jandarma ekipleri devriye sırasında avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzakla yakalamaya çalıştıkları tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İki şüpheliye 3 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Kullanılan tuzak için de ayrıca ceza uygulanacağı öğrenildi.

İlçe Komutanlığınca Hisarönü Mahallesi eski iskele mevki'inde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında G.Ö (45) ve B.K (43) isimli şahısların avlanması yasak olan saka kuşlarını mühre ile tuzak kurarak yakalamaya çalıştıkları tespit edildi. Mühre olarak kullanılan 2 saka kuşu ile kafeste bulunan 2 saka kuşu olmak üzere toplamda 4 adet kuş ve tuzaklamada kullanılan malzemelere el koyularak, Zonguldak Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Şahıslara kuşlar için toplam 3 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Kullanılan tuzak için ise ayrıca cezai işlem uygulanacak. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:34 Denizli'de tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
01:30 Altun: "Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor"
01:26 Lübnan'da üç eski bakan hakkında yolsuzluk suçlaması
01:24 MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:44:10