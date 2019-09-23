Haberler » Güncel » Haber

Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saka kuşu yakalayan iki kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

23.09.2019 17:21
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saka kuşu yakalayan iki kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Kaçak kuş avcılığı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan- Hassa yolu üzerindeki yaptığı yol uygulamasında 31 MA 9769 plakalı motosikleti durdurdu.
Ekiplerce motosiklette yapılan aramada, 28 saka kuşu, 2 yanıltıcı ses cihazı, 4 kafes ve 4 ağ ele geçirildi.
Haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kipleri tarafından iki kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası verildi.
Kuşlar ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.
Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası

Kırıkhan, Hassa, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı
19:28 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü
19:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türkiye ve Rusya'nın iş birliğini memnuniyetle müşahede ediyoruz"
19:26 TBB Başkanı Feyzioğlu Siirt'te
19:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşlarla görüştü
19:24 BM İklim Zirvesi
19:23 Öğrenciler sahilde önce antrenman sonra temizlik yaptı