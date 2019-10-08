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"Şaka yaptık" deyince serbest kaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde çaldıkları motosikleti 2 gün sonra terk eden şahıslar "Şaka yaptık" deyince mahkemece serbest kaldı.

08.10.2019 16:56
Samsun'un Bafra ilçesinde çaldıkları motosikleti 2 gün sonra terk eden şahıslar "Şaka yaptık" deyince mahkemece serbest kaldı.

Olay, Mevlana Mahallesi Çoşkun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.C.'ye ait 55 JZ 673 plakalı motosiklet evinin önünden çalındı. Motor hırsızlarını yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikleti 2 gün sonra Samsun- Sinop karayolu Çetinkaya Düğün Salonu yakınında terk edilmiş bir vaziyette buldu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şahısların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen A.D. ve M.B. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

"Gezmek için almıştık, arkadaşımıza şaka yaptık" demeleri üzere motosiklet sahibi M.C. şahıslardan şikayetçi olmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen A.D. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Sinop, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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