02 Nisan 2019, 15:28
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Şakacı Çetin Çiftçioğlu, 1 Nisan'da Şaka Yaparken Dayak Yedi

Şaka programlarının yıldızı Çetin Çiftçioğlu, 1 Nisan'da bilmeden bir boksöre şaka yaptı. Şakayı abartan Çiftçioğlu, dayak yedi.

Şaka programlarının usta ismi Çetin Çiftçioğlu yaptığı son şakayı bir boksöre yapınca dayak yedi. Çiftçioğlu Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak dayan yediği anları anlattı.

25 yıllık kariyerinde ikinci kez dayak yediğini söyleyen Çiftçioğlu, şaka yaptığı kişinin yanında çocukları olduğu için kendisini bu şekilde savunduğunu söyledi.

ŞAKA YAPAYIM DERKEN DAYAK YEDİ

Yaptığı şakada röportaj yapan bir kişinin yanına gelerek sürekli rahatsız eden ve çocuklarını çekiştiren şakacı Çiftçioğlu, şakazedeyi kızdırdı. Sinirlerine hakim olamayan şakazede, Çiftçioğlu'na yumruk attı. Yaşanan olayın şaka olduğunu öğrenen adamın boksör olduğu ortaya çıktı. Çetin Çiftçioğlu'na yumruk attığı için pişman olduğunu söyleyen adam, defalarca özür diledi.

"SENDE BANA VUR ÖDEŞELİM"

Olay sonrası Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Çiftçioğlu, "Adam karateci onun için sağ sol fark etmedi vurdu. Böyle bir tepkiyi tahmin etmiyordum. Adamın yanında çocukları vardı onlara bir şey olacak diye korktuğundan böyle bir tepki verdi. Zaten şakanın sonunda özür diledi 'sende bana vur ödeşelim' dedi. 25 senedir bu işi yapıyorum ve ikinci kez başıma böyle bir olay geldi." şeklinde konuştu.

Magazin



YORUMLAR (26)
TAKA: yandakiler seyrediyor trene bakar gibi. .
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KAZIM: şaka yapılacak ülkemi burası
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KUZEYİN UŞAĞI: şakanın dozunu kaçırırsan . olacağı bu. . geçmiş olsun.
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MMLEKETİM: Sakayi kaldiracak kivama gelmemis bir ülkede bu sekilde saka yapilirsa yersin yumrugu.
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FERYAL: Şakaninda bi dozu olmali
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