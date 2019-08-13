Sakal bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar

Sakal bakımında doğru bilinen yanlışlar paylaşıldı. Sakal taranmasında plastik tarak kullanımının sakala zarar verdiği bilgisi verildi. Erkeklerin tarz oluşturmada sakala önem veriyor. Sakallarının daha bakımlı görünmesini amaçlayan erkekler çeşitli yöntemler kullanıyor. Bu yöntemlerin bazıları işe yarıyor bazıları ise yaramıyor. Saat ve gözlüğün ardından son dönemlerde erkeklerin yeni tutkusu haline dönüşen sakal ve bakımıyla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayan e-ticaret platformu sakalbaba.com, sakal bakımında doğru bilinen yanlışları sıraladı.

SAKAL BAKIMINDA UYGULANAN YANLIŞ METODLAR ŞU ŞEKİLDE PAYLAŞILDI:

"PLASTİK TARAK KULLANMAK Sakal bakımı denildiğinde akla ilk gelen uygulama tarama işlemidir. Tarak seçimi yaparken en çok yapılan hata plastik tarak kullanmaktır. Plastik taraklar sakalların elektriklenmesine yol açar. Elektriklenen sakal gürlüğünü kaybeder ve kökleri zaman içerisinde zarar görür. Bu sebeple çelik veya ahşap yapımı taraklar tercih edilmelidir.

SAKALLARI GELİŞİGÜZEL TARAMAK Sakal bakımında bir diğer önemli unsur tarama şeklidir. Sakalın gelişigüzel taranması doğru bilinen yanlışlardan biridir. Sakalların taranış yönü her zaman aynı yönde olmalıdır. Aksi takdirde sakal veya bıyıklar dağınık veya seyrek gözükebilir. Aynı yöne doğru tarayacağınız sakallar daha gür ve bütün halde görünecektir.

SAKALLARI HIZLI TARAMAK Nazikçe ve çekiştirmeden taramak sakalın kırılmasını önler. Hızlı tarama ve baskı uygulama gibi işlemler, sakal zaman içerisinde matlaşmasına neden olur ve sakal gürlüğünü kaybeder.

SAKALI DÜZENLİ OLARAK YIKAMAMAK Doğru bilinen bir diğer yanlış ise sakalın düzenli yıkanmasının gerekli olmadığıdır. Düzenli olarak yıkanan sakal hem beslenir hem de gürleşir. Sakalın nemli kalması kökleri besler. Bu besleme sonucunda da sakal canlı ve parlak gözükür. Bu işlem düzenli olarak uygulanmalıdır.

SAÇ ŞAMPUANI KULLANMAK Saçın yapısına göre sakalın yapısı farklıdır. Bu yüzden saç yıkamada tercih edilen şampuanı kullanmak sakallara zarar vererek beslenmesini önler. Beslenemeyen sakal ise seyrekleşir. Özel sakal şampuanları içerisinde bulunan vitaminler sayesinde sakalınızın ihtiyacı olan vitaminleri karşılayacaktır.

SAKAL ŞEKİLLENDİRİCİSİ KULLANMAMAK Sakalı sabit tutabilmek için piyasada bulunan şekillendiricilerin sadece sakal ürünü olmasına dikkat edilmelidir. Sakal veya bıyık bakımı için özel üretilen ürünler kullanılmalıdır.

ÜRÜN SEÇİMİ DİKKAT ETMEMEK Ürün seçiminde çok dikkatli olun. Sakal ve bıyık bakımında yapılan en büyük yanlış içerisinde paraben, sülfat, vazelin, tuz vb. kimyasalları içeren ürünleri kullanmaktır. Kullanılan ürünlerin saç ürünü değil, yalnızca sakal ve bıyık ürünü olduğundan emin olun. Sakal bakımı için özel üretilen ürünler kırılma, yıpranma gibi olumsuz durumları iyileştirme imkanı sunar. Doğru kullanım ile birleştiğinde doğru ürünler sakallarınızın canlanmasına yardımcı olur."

(İHA)

Kaynak: İHA