Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Kaynak: İHA

Kilis'te, Ramazan ayı münasebetiyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif büyük ilgi gördü.Sakal-ı Şerif'i görmek için yüzlerce vatandaş Şeyh Camisi'ne akın etti. Yoğun kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar da yaşandı. Sakal-ı Şerif ziyaretine gösterilen ilgiden mutlu olduklarını söyleyen Kilis Şeyh Camisi Fahri Müezzini Şerif Mercimek, "Yavuz Sultan Selim döneminde özel hediye edilmiş gittiği her konaklama yerinde de kurbanlar kesmek suretiyle buraya kadar intikal etmiştir. Sakal-ı Şerif uzun yıllardır Şeyh Camisi'nde muhafaza edilmektedir, çok katlı ipek ve kumaşlar arasında özel ihtimamla korunuyor Mübarek Ramazan Ayında, Kilisli hemşerilerimiz Peygamber Efendimize olan aşkla Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler. Hem erkekler hem de bayanlar Sakal-ı Şerif'i görme imkanı buldu. Bu ziyaretler peygamber sevgisini artıran ziyaretlerdir. Gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti" diye konuştu. - KİLİS