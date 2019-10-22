Haberler » Güncel » Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdü

Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdü

Eskişehir'de kullandığı pikabı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine süren genç gözaltına alındı.

22.10.2019 12:28Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdü
Eskişehir'de kullandığı pikabı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine süren genç gözaltına alındı.
75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'da, kullandığı 26 VY 074 plakalı pikabı arkadaşlarının üzerine süren İ.D. (18), polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan İ.D. hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından işlem başlatıldı.
Bir aracın ön kamerasının kaydettiği görüntülerde İ.D'nin, tramvay yolunda yürüyen arkadaşlarının üzerine aracıyla gittiği, daha sonra yaptığı ani manevrayla önce farklı bir aracı tehlikeye düşürdüğü, ardından tanımadığı iki kişinin daha üzerine aracı sürdüğü görülüyor.

Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor
14:34 Fatih'te sahte sigara kağıdı ve bandrol operasyonu
14:34 Amasya Protokolü'nün 100. yıl dönümü
14:34 Nusaybin polisi olası terör saldırılarına karşı teyakkuzda
14:34 Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu
14:32 Şehit Mutlu Can Meşeci son yolculuğuna uğurlandı
14:32 Tarsus Belediyesi hem tasarruf hem yatırım hedefliyor
22.10.2019 14:36:11