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Şakalaştığı kuzenini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu

Şakalaştığı kuzenini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden olduGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle oynayan 14 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin kazara ölümüne neden oldu.

13.08.2019 16:56
Şakalaştığı kuzenini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu
Şakalaştığı kuzenini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle oynayan 14 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin kazara ölümüne neden oldu.
Olay, İslahiye ilçesine bağlı kırsaldaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki kuzen 14 yaşındaki K.F. ve 13 yaşındaki H.F., arkadaşlarıyla evlerinin içinde oynamaya başladı. Bu sırada K.F., duvardaki asılı olan av tüfeğini aldı. Av tüfeğiyle oynamaya başlayan K.F., şakalaştığı amcasının kızı H.F.,'yi av tüfeğiyle kazara vurdu. Vücuduna isabet saçmalarla ağır yaralanan H.F., yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk yaşamını yitirdi. Küçük kızın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan H.F.'nin cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Şakalaştığı kuzenini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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