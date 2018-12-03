Sakallı'nın Dere Islah Çalışması Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarını daha güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü ıslah çalışmalarında hız kesmiyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca Yunusemre ilçesine bağlı Sakallı Mahallesi'nde gerçekleştirilen yerinde dökme menfez imalatı tamamlandı. Mevcut köprünün yetersiz kalması nedeniyle yapılan çalışma sayesinde yol geçişi rahatlatıldı. Aynı zamanda, köprünün olduğu noktada yaşanan taşkın sıkıntısına son verilerek, vatandaşın can ve mal güvenliği koruma altına alındı.

"BİZLERİ BÜYÜK DERTTEN KURTARDILAR"

Sakallı Mahalle Muhtarı Adil Keskin, "Daha önce aşırı yağışlarda taşkından dolayı yol geçişimiz kapanıyordu. Derenin üzerinde bulunan köprü bile görünmez oluyordu. Yayanın geçmesi mümkün olmadığı gibi araçlarımız ve iş makinalarımız da derenin karşı tarafına geçerken endişe ediyorduk. MASKİ sayesinde korkumuz kalmadı. Sağ olsunlar hemen gelip güzel bir çalışmayla bizleri bu dertten kurtardılar. Bu çalışma bize günlük yaşantımızda büyük kolaylık sağladı. Cengiz Başkanımız ve ekibini gerçekten çok başarılı buluyoruz. Bizlere kazandırdıkları bu güzel hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.