Sakar Geçidinde Etkili Olan Sis Sürücüleri Zor Anlar Yaşattı

Muğla- Antalya
karayolunda etkili olan sis sürücüleri zor anlar yaşatıyor. Dün akşamdan beri aralıklarla etkili olan sisin görüş mesafesini kısalttığı belirtilerek sürücülerin dikkatli olması istendi.
Muğla'nın Marmaris
, Fethiye
, Dalaman
ve Antlaya'ya bağlanan karayolu üzerindeki Sakar geçidinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10-15 metreye kadar düştü. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışlı havanın devam edeceğini sürücülerin daha duyarlı olmalarını gerektiğini belirttiler. - AYDIN
Antalya,Muğla