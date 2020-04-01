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Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Ula-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

01.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:50
Sakar rampasında kaza: 4 yaralı
Ula- Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakartepe rampası inişinde Akyaka kavşağına gelmeden önceki son virajda seyir halinde olan nakliyat firmasına ait Bülent Boz yönetimindeki 77 AL 779 plakalı kamyon keskin virajı alamayınca önünde seyir halinde olan Cenk Ceylan yönetimindeki 48 YU 791 plakalı otomobilin üzerinden geçerek yan yattı.

Kazanın Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye Grup amirliği ekipleri, 112 ambulansı, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyon şoförü Bülent Boz, kamyon içinde yolcu olarak bulunan Onur Kendir, Anıl Kaya ve Gökhan Karadeniz yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından 112 ambulansına teslim edimdi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakartepe, Marmaris, Ula, 3. Sayfa
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