Sakarya 2 Yaşındaki Çocuğun Üvey Babası Tarafından Öldüresiye Dövüldüğü İddiası

Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde üvey babası tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edilen kafatasında çatlaklar oluşan 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, ağır yaralı halde yoğun bakıma alındı. Üvey baba E.S. tutuklandı. Çocuğun öz babası Halit Kolat, çocuğunun vücudunun 8 yerinde darp izi olduğunu, hastaneye ölü olarak getirildiğini belirterek, suçluların cezalandırılmasını istedi. Adapazarı
'nda yaşayan 36 yaşındaki Halit Kolat, evli olduğu 4 çocuğunun annesi F.S. (28) ile bir süre önce ayrılma kararı aldı. Çift anlaşmalı olarak ayılırken, F.S kısa süre sonra E.S. (29) ile evlendi. Halit Kolat, çocuklarından 3'ünü yanına alırken 2 yaşındaki Esma Asel Kolat'ı, Geri alacağım diyerek anneye verdi. Aradan 2 ay geçmesinin ardından Halit Kolat, küçük çocuğa üvey babası tarafından şiddet uygulandığını öğrenince çocuğunu almak için eski eşinin evine gitti. Ancak üvey baba E.S. çocuğu vermedi. 2 yaşında Esma Asel, 4 gün önce öldüresiye dövülmüş halde Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 ayrı yerinde darp izi olduğu görülen ve kafatasında 2 ayrı çatlak olduğu tespit edilen küçük kız hemen yoğun bakıma alındı. Hastaneye kaldırılırken kalbi duran çocuk, doktorların yaptığı müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
Çocuğu darp ettiği iddia edilen üvey baba E.S ve çocuğun öz annesi F.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üvey baba E.S. tutuklanırken, anne F.S. ise serbest bırakıldı.
Yaşam savaşı veren küçük çocuğun babası Halit Kolat ve yakınları 4 gündür hastane önünde gelecek iyi haberi bekliyor. Çocuğun hastaneye kalbi durmuş halde geldiğini söyleyen baba Halit Kolat, Çocuğuma şiddet uygulandı. Çocuğum şu anda yoğun bakımda. Eşim kendi isteğiyle ayrıldı, boşanma davasını kendisi açtı. 3 tane çocuğun vekaletini ben aldım, ufak kızımı kendisi aldı. 'Vekaleti vereceğim sana' dedi, vermedi. Boşanma günü gittim, çocuğa düşmüş dedi, baktım çocuğum düşmüş değil, ağzında burnunda kan vardı, hastaneye getirdim çocuktur dedim düşmüştür. Boşandıktan 1-2 hafta sonra evlendi. Çocuğumun ayağı çatladı, çatladıktan sonra benim haberim olmadı. Biz ziyarete gittik almaya, ondan sonra haberim oluyor. Çocuğumu vermediler, 2-3 gün sonra çocuğumu hastaneye kaldırıyorlar ölü haliyle. 2 yaşında çocuk, 8 yerinde darp izi var, darptan dolayı çocuğu ölü olarak getirdiler buraya. Çocuğu öldüresiye dövmüş, çocuktan çıkarmış hırsını. Engel olmayanların da suçu var, baba şu anda cezaevinde. dedi.
Çocuğun amcası Enes Kolat, çocuğun şiddet görmesi nedeniyle 2 aydır şüphelendiklerini belirterek, şöyle dedi
Zaten 2 aydır şüpheleniyorduk. 1 düştü, çocuktur dedik, 2 düştü olabilir dedik. 3'üncüde biz çocuğu alacaktık. Üvey baba geldi, siz çocuğu alamazsınız böyle bir şey olamaz, bize silah çekmeye çalıştı. Üvey baba vermeyeceğiz dedi, rapor alacağız diye. Üvey baba, adli suçtan yatmış. Doktorlar 8 yerinden darp edildi diye rapor tutmuşlar. Darp var, bunu üvey babanın annesi engelli olduğu için onun üstüne atıp bu suçtan sıyrılmanın peşindeler. Bu olayda ihmal de var, şiddette var, darpta var. Hiç bir şekilde kurtulmasını istemiyoruz bu şahısların. 2 yaşında bir çocuğa nasıl şiddet uygulayabilirler. Herkesin evladı var, biz uyuyamıyoruz, yemek yemiyoruz. Çocuğun ölüm riski var. Hayati riski olan küçük çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürerken,Geyve Başsavcılığı
koordinesinde çalışan jandarma soruşturması devam ediyor.
Geyve,Sakarya