SAKARYA 65 yaş üzeri vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın etti

65 yaş üzeri vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın ettiSAKARYA'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar izinlerinde parklara ve çay bahçelerine akın etti.

07.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:04
65 yaş üzeri vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın etti
SAKARYA'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar izinlerinde parklara ve çay bahçelerine akın etti. 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinde kaldırılan hafta sonu kısıtlamaları kapsamında diğer vatandaşlarla beraber ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Millet Bahçesi, çay bahçeleri ve parkların yolunu tuttu. Parklara akın eden vatandaşlar yürüyüş yapıp, aile ve dostlarıyla vakit geçirdi. Sıcak hava nedeniyle bunalanlar ise gölge alanlarda oturarak zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise arkadaşlarıyla beraber çay bahçelerinde oturup sohbet etti. Diğer kısıtlamalardan farklı olarak çay bahçeleri ve diğer işletmelerinin açık olmasından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, serbestliğin artırılmasını ancak vatandaşların da tedbirlere uyması gerektiğini söyledi. SAKARYA 65 yaş üzeri vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Millet Bahçeleri, Güncel, Haber

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