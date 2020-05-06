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SAKARYA 93 yaşında koronavirüsü yendi

93 yaşında koronavirüsü yendiSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.

06.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:00
93 yaşında koronavirüsü yendi
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan Fatma Karakaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fatma Karakaş, 17 gün süren koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu olan Fatma Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak. SAKARYA 93 yaşında koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Güncel, Haber

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