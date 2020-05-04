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SAKARYA 96 yaşında koronavirüsü yendi

96 yaşında koronavirüsü yendiSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

04.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:37
96 yaşında koronavirüsü yendi
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.
Akyazı Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Emine Coşkun, 14 günlük tedavi sürecini tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Emine Coşkun, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Rabbime çok şükür. Benimle ilgilenen doktor hanıma da benden virüs bulaşmış o da çok şükür sağlığına kavuşmuş. Hastanede doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hasta bakıcılarımızdan çok memnun kaldım. Hepsinden bütün çalışanlardan Allah razı olsun." dedi.
Yaşlı kadınının hastaneden uğurlanması sırasında konuşan Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar, Emine Coşkun ile ilgilenen Dahiliye Uzmanı Dr. Asiye Güngörmüş'ün de kaptığı virüsle enfekte olduğunu belirterek, "14 gün önce Emine teyzemizi covid-19 tanısıyla yatırdık ve tedavi sürecine başladık. Çok şükür kendisini bugün taburcu ediyoruz. Aynı zamanda Emine teyzemize bakan Dahiliye Uzmanımız Dr. Asiye Güngörmüş de kovid oldu. Doktor arkadaşımız da sağlığına kavuştu. Hastamızla doktorunu şifa ile uğurlamaktan dolayı çok mutluyuz." dedi. SAKARYA 96 yaşında koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Akyazı, Güncel, Haber

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