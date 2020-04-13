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SAKARYA Adapazarı'nda 2 sokak karantinaya alındı

Adapazarı'nda 2 sokak karantinaya alındıSAKARYA İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında Adapazarı'nda iki sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

13.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:59
Adapazarı 'nda 2 sokak karantinaya alındı
SAKARYA İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında Adapazarı'nda iki sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İki sokağın girişleri bariyerlerle kapatıldı.
Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Adapazarı Şeker Mahallesi Vişne Sokak ve Egemen Sokak karantina altına alındı. Sabah saatlerinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Adapazarı Belediyesi ekiplerince sokakların girişleri bariyerlerle kapatıldı. Sokağa girmek isteyen vatandaşlara 14 gün boyunca dışarı çıkamayacakları tebliğ edilerek, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra sokağa alındı. Adapazarı Belediyesi ekiplerince hazırlanan 120 kişilik gıda kolisinin sokakta yaşayanlara dağıtılacağı öğrenildi. SAKARYA Adapazarı’nda 2 sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adapazarı, Sakarya, Güncel
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