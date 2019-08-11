SAKARYA ADAPAZARI'NDA 5 BİN KİŞİ MEYDANDA BAYRAMLAŞTI

Adapazarı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bayram namazında bir araya gelen protokol ve yaklaşık 5 bin kişi namazın ardından bayramlaştı.

Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanında protokol ve vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. 5 bin kişinin katıldığı bayramlaşmaya Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ak Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuğoğlu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İl Müftüsü İhsan Açık katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından kılınan bayram namazı sonrası alanı dolduran vatandaşlar protokol ile bayramlaştı.

Kaynak: DHA