Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SAKARYA Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı

Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındıADAPAZARI'nda, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında bir sokak karantina altına alındı.

02.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:07
Adapazarı 'nda bir sokak karantinaya alındı
ADAPAZARI'nda, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında bir sokak karantina altına alındı. Sokakta, sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.
Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Adapazarı Ozanlar Mahallesi'nde bulunan Mete Sokak, karantina altına alındı. Karar doğrultusunda sokağa giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı. Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya çalışmaları takip etti. Sokakta sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SAKARYA Adapazarı’nda bir sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haberin Videosu :

SAKARYA Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SAKARYA Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray’ı arkadaşı para için öldürmüş Haberler
Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray'ı arkadaşı para için öldürmüş
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:12: Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki engelliler, ihtiyaçlarını "Engelsiz 112" uygulamasından... - Haber 15:12: Başkan Büyükkılıç koronavirüs tedbirlerini telekonferansla anlattı - Haber 15:11: Bir günlük kolonya stokunu sağlık çalışanlarına bağışladı - Haber 15:10: TWİTTER'DA SANAL HASTANE KURULDU; ÇOK SAYIDA HEKİM GÖNÜLLÜ HİZMET VERİYOR - Haber 15:10: Sağlık Bakanlığı "kesinti" iddialarını yalanladı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler