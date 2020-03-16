Sakarya Adliyesindeki davalar korona virüsü nedeniyle ertelendi
Sakarya Adliyesinde görülen davalar korona virüsü sebebiyle ertelendiği öğrenildi.
16.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:39
Sakarya Adliyesinde görülen davalar korona virüsü sebebiyle ertelendiği öğrenildi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan karar neticesinde Sakarya Adliyesinde korona virüsü sebebiyle ertelendi. Gerekli görülen davalarda sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanacak. - SAKARYA
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan karar neticesinde Sakarya Adliyesinde korona virüsü sebebiyle ertelendi. Gerekli görülen davalarda sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanacak. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Wuhan, Güncel
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