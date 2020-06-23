SAKARYA Akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki bir araca ardından da tank dolum yerinin etrafındaki bariyerlere çarptı.

23.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:44
Akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki bir araca ardından da tank dolum yerinin etrafındaki bariyerlere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Geyve ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 54 LK 445 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki bir otomobile ardından da istasyonun tank dolum yerinin çevresindeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. SAKARYA Akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Geyve, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Yemeksepeti CEO’sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL’ler 5 bin TL’ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: İstanbul’daki selde bir kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Haberler››Güncel››SAKARYA Akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: ESENYURT'TA TOPRAK KAYMASI; KONTEYNERLER ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA (1) - Haber 18:52: Turgutlu'da 10 dakikalık yağmurla yollar göle döndü - Haber 18:51: İspanyol meclisi, eski Başbakan Gonzalez ile GAL örgütü arasındaki ilişkinin araştırılmasını... - Haber 18:50: Sağanak etkili oldu - Haber 18:50: Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, kurtarılamadı - Haber 18:42: Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı - Haber 18:14: Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti - Haber 16:19: Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü - Ekonomi 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti - Ekonomi