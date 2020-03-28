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SAKARYA Akyazı'da banklar söküldü

Akyazı'da banklar söküldüSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen vatandaşlar nedeniyle meydandaki banklar söküldü.

28.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:13
Akyazı 'da banklar söküldü
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen vatandaşlar nedeniyle meydandaki banklar söküldü. Sabit olan bankların etrafına ise güvenlik şeridi çekildi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Akyazı Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve toplum sağlığı nedeniyle ilçe merkezinde bulunan bankları yerinden söktü. Ömercikler Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki bankların tamamı kaldırılırken, sökülemeyen sabit bankların üzerine ise şerit çekilerek vatandaşların oturması engellenmek istendi. Ancak bazı vatandaşlar tüm yasaklara rağmen şerit çekilen banklara oturmaya devam etti. SAKARYA Akyazı’da banklar söküldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Akyazı, Güncel

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SAKARYA Akyazı'da banklar söküldü

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