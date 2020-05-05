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SAKARYA Anne kedi, yavru köpeği emzirdi

Anne kedi, yavru köpeği emzirdiSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yağmur altında ölmek üzereyken bulunan yavru köpeğe kedi annelik yaptı.

05.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:16
Anne kedi, yavru köpeği emzirdi
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yağmur altında ölmek üzereyken bulunan yavru köpeğe kedi annelik yaptı. Yeni doğum yapan kedi, yavru köpeği emzirdi.
Sakarya Üniversitesi'nin merkez kampüsünde görevli güvenlik görevlileri tarafından yağmur altında ölmek üzereyken bulunan köpeğe sahip çıkan hayvansever Sibel Arın Sezer, annesini bulamadığı köpeği evine götürdü. Evde yavruları anne kedi, açlıktan ölmek üzere olan yavru köpeği emzirdi. Sezer, kedinin köpeği yavrusu gibi sahiplendiği ve emzirdiği videoları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Çektiği videoda konuşan Sezer, 'Anne kediyi bulduk ve o da köpeğimizi emzirdi. Şimdi ikisi birbirine sarılıp uyuyor. Ama biz köpeğimizin annesini aramaya devam ediyoruz. Çünkü önceliğimiz annesini bulmak ve yavrusunu ona teslim etmek. Kimse ona annesi gibi bakamaz." dedi. SAKARYA Anne kedi, yavru köpeği emzirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Serdivan, Anne, Güncel, Haber

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