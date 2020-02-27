Sakarya annesine çarpan otomobile saldırdı

Annesine çarpan otomobile saldırdı
SAKARYA'nın Akyazı
ilçesinde, otomobil yolun karşısına geçen kadına çarptı. Oğlu annesine çarpan otomobilin kaportasına vururken, polisler sakinleştirdi.
Öğle saatlerinde, Akyazı Necati Temel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BB 180 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil ekibi geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen kadının oğlu sinir krizi geçirerek olay yerinde duran otomobilin kaportasına vurdu. Genci polis memurları güçlükle sakinleştirdi.
Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.