Haberler » Güncel » Sakarya asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan genç öldü - Haber

Sakarya asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan genç öldü

Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan genç öldüSAKARYA'nın Erenler ilçesinde, asker uğurlamasında yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç (17), yaşam savaşını kaybetti.

13.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:16Sakarya asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan genç öldü
Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan genç öldü
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, asker uğurlamasında yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç (17), yaşam savaşını kaybetti. Hüseyin Doğukan Saraç gözyaşları içinde toprağa verildi.
Erenler Dörtyol Sanayi mevkiinde, 1 Şubat günü meydana gelen kazada, askere gidecek arkadaşlarının eğlencesine katılan arkadaşların bulunduğu otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Doğukan Saraç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Doğukan Saraç'ın cenazesi bugün Akyazı ilçesi Mahallesi'nde bulunan Şerefiye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şerefiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları ve arkadaşları, Hüseyin Doğukan Saraç'ı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

Şerefiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 20:17:04