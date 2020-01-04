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Sakarya aydınlatma direğine çarpan sürücü yol kenarında 112'yi bekledi

Aydınlatma direğine çarpan sürücü yol kenarında 112'yi beklediSAKARYA'da, Murat Şen'in kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

04.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:47
Aydınlatma direğine çarpan sürücü yol kenarında 112'yi bekledi
SAKARYA'da, Murat Şen'in kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini bekledi.
Kaza, Karasu ilçesi Küme Evleri mevkisinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Murat Şen yönetimindeki 41 PV 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın içinde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerini aradı. Ancak onları beklemeden araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya aydınlatma direğine çarpan sürücü yol kenarında 112'yi bekledi

Murat Şen, Güncel

Kaynak: DHA


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