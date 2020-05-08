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SAKARYA Bahçede taşların arasına giren yılanı yakalayıp doğaya saldı

Bahçede taşların arasına giren yılanı yakalayıp doğaya saldıSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan İbrahim Kurt bahçede taşların arasına giren yılanı yakalayıp doğaya saldı.

08.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:31
Bahçede taşların arasına giren yılanı yakalayıp doğaya saldı
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan İbrahim Kurt bahçede taşların arasına giren yılanı yakalayıp doğaya saldı.
Serdivan'da bir arkadaşına ait bahçede çalışan İbrahim Kurt, bahçedeki taşların arasına giren yılanı fark etti. Taşların arasına giren yılanı çıkarmaya çalışan İbrahim Kurt bir yandan da, 'Öldürmeyeceğim seni hadi çık' dedi. 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayan İbrahim Kurt, yılanı bahçeden çıkartarak doğaya saldı. SAKARYA Bahçede taşların arasına giren yılanı yakalayıp doğaya saldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Kurt, Serdivan, Güncel, Haber

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