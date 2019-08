SAKARYA Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklamasıYapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz

Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklamasıYapılaşmaya asla izin vermeyeceğizÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi projesiyle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacaklarını açıklayarak, Çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Çünkü Salda Gölü hepimizin, Salda Gölü hep güzel kalacak dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kurum daha sonra düzenlenen basın toplantısında Sakarya'da yapacakları hizmetler ve Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salda ile ilgili ihalenin başlatıldığını hatırlatan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde atacağımız her adımı atarken doğayı nasıl koruruz diyerek hareket ediyoruz. Özel çevre koruma ilan ettiğimiz alanı, bu alan gölün yüzeyi 44 kilometrekare, bizim ilan ettiğimiz alan 295 kilometrekare alanı cumhurbaşkanımızın kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik. Burada hiçbir şekilde yapılaşma yapamazsınız, bina yapamazsınız. Ne bir beton, ne bir yapılaşma yapmayacak, yaptırmayacağız, yapılmasana müsaade etmeyeceğiz. Doğal güzelliklerin korunması amacıyla o bandı koruma altına alıyoruz. Buraya hiçbir yapılaşma yapılmasına müsaade etmiyoruz. O Millet Bahçesi projesi içerisinde vatandaşlarımızın geldiği zaman günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri soyunma kabini, mescitleri, duş alanları ve orada günlük ihtiyaçlarını giderecekleri dinlenme alanları dışında hiçbir yapılaşma yapılmayacak, burada günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda'nın doğal güzelliklerini daha da öne çıkaracak projeye imza atacağız. O güzellikleri koruyarak yaşatmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz çevremizi, doğamızı korumak o güzellikleri daha da büyüterek gelecek nesillere aktarmak için bu projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz diye konuştu.Bakan Kurum, Bundan 6 ay önce, Şubat ayında Burdur'a yaptığımız ziyaret esnasında, Salda Gölümüzü de ziyaret etmiştik. Gölün durumuyla alakalı ilimiz yöneticilerinden bilgi aldık. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerin gölle alakalı şikayetlerini ve taleplerini dinledik. Araçların göl kenarına inmesi, çöplerin gelişigüzel atılması ve derme çatma yapıların oluşturduğu kirlilikler tıpkı vatandaşımız gibi bizleri de son derece rahatsız etti. Orada hemen, yerinde yaptığımız istişareler sonucunda Bakanlık olarak, Valiliğimizle, STK'larımızla, üniversitelerimizle birlikte Salda'yı korumak ve yaşatmak adına bir proje yapma kararı aldık. Salda Gölümüz eşsiz bir görsel güzelliğe ve çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir, 185 metre derinliği ile ülkemizin en derin göllerinden biridir. Göl yüzeyi 44 kilometrekare olmasına rağmen, gölün korunması için, göl yüzeyinin yaklaşık 7 katı genişliğinde bir alanı, yani 295 kilometrekarelik bölgeyi 14 Mart 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan ettik. SİT durumunun kaldırıldığını iddia edenlere cevaben belirtmek isterim ki burada doğal SİT alanları geçerliliğini arttırarak koruyor. Mevcutta 5 bin 898 hektar olan SİT alanlarını, 8 bin 474 hektara çıkarıyoruz. dedi.'KIYI ŞERİDİNİN KULLANIM ALANINI 500-600 METRE GERİYE ÇEKTİK'Bakan Kurum kıyı şeridini koruma alanı ilan ettiklerini açıklayarak, Salda Gölü etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanını 500-600 metre kadar geriye çektik. Kıyı şeridini, bir santimetrekare dahi istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan ettik. Salda Gölümüz tanınırlığı hızla artan bir doğa harikasıdır. Bu tanınırlık hızıyla birlikte, bölgede turizm faaliyetlerinde de çok hızlı bir artış olmuştur. 2018 yılına kadar, yani Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından önce, araçlar göl kıyısına kadar girmekteydi. Bu da doğal dokuya zarar vermekteydi. Özel Çevre Koruma kararımızla birlikte, araçların girişini ahşap bariyerler yaparak engelledik ve kumsalımızı koruduk. Yine sahilde bulunan mevzuata aykırı yapılaşmalara ve barakalara mani olduk, bu yapıları kaldırarak görüntü kirliliğini sonlandırdık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının düzenli ve göle zarar vermeyecek şekilde karşılanabilmesi için Bakanlığımız ve Burdur Valiliği ile koordineli olarak çalışmalar başlatılmıştır. Salda Gölü kenarında yaz aylarında sayısı 500 bini bulan ziyaretçilerimizin, günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak ve göl etrafındaki yoğunluğu yönlendirmek amacıyla gölü her türlü etkiden koruyacak bir çevre düzenleme projesi başlattık. Salda Millet Bahçesi projemizde sahil şeridinin ilk bölümünde park kullanımları, ikinci bölümünde rekreatif ve günübirlik faaliyetler planlanmıştır. diye konuştu.'İDDAALAR ASILSIZ'Salda Gölü'nde diskotek, asfalt, yönetici odası gibi yapılar yapılacağı iddialarının asılsız olduğunu ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştuŞunu özellikle ifade etmek isterim, Salda Gölü etrafında yapılacak tüm uygulamalar, kıyı kenar çizgisinin arkasında olacaktır. Kıyı kenar çizgisinin önünde hiçbir yapılaşma, altını çizerek söylüyorum, asla olmayacaktır. Herhangi bir yapılaşmaya da müsaade etmeyeceğiz, zaten mevcutta bulunan yapıları da hızlı bir şekilde kaldırdık. Buradaki görüntü kirliliğine son verdik. Alanda konaklama amacıyla bungalov olmayacaktır. Sadece kafe, büfe, yöresel ürünlerin satış yerleri, mescit, tuvalet gibi tamamen ahşap ve takılıp sökülebilir kullanımlar kıyı kenar çizgisinin dışında yer alacaktır. Yapmayı planladığımız projede sadece ziyaretçilerin, otopark, yeme-içme, tuvalet ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Yani, Salda Gölü Millet Bahçesi kapsamında diskotek, asansör, 350 metrekare 2 yönetici odası, 4,5 metre su basman, asfalt, beton yapılacağına dair iddialar tamamıyla asılsızdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu dünya harikası gölün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla bölgenin tamamında biyoçeşitlilik araştırmalarına başladık.'TEK BİR ÇİVİ DAHA ÇAKILMAMASI İÇİN BU PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'Salda Gölü ve etrafının daha önce çöpten geçilemez halde olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, açıklamasına şöyle devam ettiSalda Gölü ve çevresi daha önce çöpten geçilemez haldeydi. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle tehdit altına giren gölün kıyısına kadar otomobillerle giriliyordu, etrafında düzensiz yapılaşmalar oluşmuştu. Burayı Özel Çevre Koruma ilan etmemizin ardından bu düzensiz yapılaşmalar tamamen ortadan kaldırıldı, çöpler düzenli bir şekilde toplanmaya başlandı ve araç girişi yasaklandı, güvenlik hizmetleri verilmeye başlandı. Valiliğimiz başkanlığındaki komisyon tarafından haftada iki gün çevre ve imar kirliliğinin önlenmesi için rutin denetimler gerçekleştirilmeye başlandı. Bu süreçte Salda Gölü'nün korunması noktasında gayret gösteren tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve valimize teşekkür ediyorum. Biz Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Çünkü Salda Gölü hepimizin, Salda Gölü hep güzel kalacak.'SİT ALANLARINI 2 BUÇUK KAT ARTIRACAĞIZ'Bakan Kurum, SİT alanlarını 2 buçuk kat artıracaklarını söyleyerek, Bizim hedeflerimiz OISD verilerine göre yüz ölçümü yaklaşık yüzde 20'sini korunan alan haline getirmek, SİT alanlarını 2 buçuk kat artıracağız. Her hafta yeni özel çevre koruma alanları ilan ediyoruz. Akabinde de bu alanların korutulması ile alakalı projeler geliştiriyoruz. Trabzon, Rize'de hem Ayder hem Uzungöl yaylamızı koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmalarının önüne geçecek projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imizde bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız, 2020'de de Uzungöl de başlayacağız. Ülkemizde ne kadar korunması gereken alan varsa oraları koruma altına alacağız. İhya edilen alanları da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. dedi.Bakan Kurum yoğun yağış sonrasında selin vurduğu Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Bezirgan, Melen ve Kozluk Mahallesinde incelemelerde bulunacak.