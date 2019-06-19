SAKARYA Bakan Turhan 'Dünya'nın en stratejik noktasındayız - TAMAMI FTP'DE

Bakan Turhan 'Dünya'nın en stratejik noktasındayız
ADAPAZARI'nda bulunan Tüvasaş Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim fabrikası açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Türkiye
ulaşım açısından dünyanın en stratejik noktasında olduğunu söyledi.
Türkiye Vagon Sanayi fabrikasında üretime başlayan demiryolu gövde üretim tesisinin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan açılışta fabrikadaki ilk kaynağı yaptı. Ülke olarak çok büyük bir coğrafi üstünlüğe sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Turhan Ulaşım, bir ülkenin gelişmişliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en görünür kriterlerin başında gelmektedir. Zira ulaşım öyle bir alan ki ülkelerin, toplumların kalkınma, refah ve sosyal hamlelerinde itici güç teşkil eder. Bunun yanında ulaşım modlarını birbirinden ayırmak, birini diğerine tercih etmek veya birini diğeriyle ikame etmeye kalkmak çok da doğru değildir. Olması gereken tüm modların entegrasyonudur. Deniz, kara, hava ve demiryolu her birinin kendine özgün ağırlığı bulunmaktadır ve coğrafya dördüne de uygun bir hususiyet arzediyorsa, o ülke için talihli diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, ülke olarak çok büyük coğrafi üstünlüğe sahibiz çok şükür. dedi.
'DÜNYANIN EN STRATEJİK NOKTASINDAYIZ'
Stratajik bir konuma sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Turhan, Karayolu açısından olsun, demiryolu açısından olsun, havayolu açısından ve denizyolu açısından olsun dünyanın en stratejik noktasındayız. Kıtaların buluşma noktasında, stratejik önemde bir coğrafyaya, ülkeye sahibiz. Ancak coğrafyamızı, bahsetmiş olduğum ulaşım modlarıyla yeterince donatmış mıyız diye bakacak olursak'Maalesef yeterince tatmin edici bir cevap alamayız. Uzun yıllar, ülkemizin stratejik avantajlarına veya uzun vadeli kalkınma hamlelerine göre değil, günü kurtarmaya dönük ulaşım politikaları güdüldüğünü görüyoruz. Yapılan yapıldığıyla kalmış; dünyanın gidişatı, artan nüfus yoğunluğu, insani ve ticari beklentiler yeterince dikkate alınmamış. Elbette çok üzücü bir durum. Bu tablonun vahametini ulaşımın her modunda ayrı ayrı görmek mümkün? yaşı müsait olanlar bu durumu çok iyi bilecektir. Bu kara tablo, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke idaresine seçilinceye kadar devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, seçildiği andan itibaren de tam bir ulaşım seferberliği başlatmıştır. Bu seferberlikten, demiryollarımız da payına düşeni ziyadesiyle almıştırö şeklinde konuştu.
Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim fabrikası açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yoğun yağış altında gerçekleşen tören sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan fabrikada ilk kaynağı yaptı. Düzenlen programın ardından bakan Turhan Sakarya
'dan ayrıldı.