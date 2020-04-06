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Sakarya Barosundan sağlıkçılar için "görev şehidi" ve "gazilik" talebi

Sakarya Barosu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi", tedavi görenlerin ise "gazi" sayılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yasal düzenleme yapılması talebini içeren dilekçe gönderdi.

06.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:20
Sakarya Barosundan sağlıkçılar için
Sakarya Barosu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi", tedavi görenlerin ise "gazi" sayılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yasal düzenleme yapılması talebini içeren dilekçe gönderdi.

Baro Başkanı Abdurrahim Burak, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelenin kahramanları olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu salgın hastalığa karşı vatandaşı koruyan, hastaları iyileştirmeye çalışan, gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı yerine getirip görevden kaçınmayan sağlık çalışanlarının da vatanı, vatandaşı müdafaa ettiği görmezden gelinemez.
Gerek moral, motivasyon bakımından gerekse devletimizin desteğini göstermek bakımından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının 'görev şehidi' olarak, bu mücadele kapsamında malul kalacak sağlık çalışanlarının da 'gazi' statüsünde kabul edilmeleri için TBMM'ye sunduğumuz dilekçeyle yasal düzenleme yapılmasını talep ettik. Fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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