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Sakarya basını ilk sayfalarını koronavirüsle mücadeleye ayırdı

Sakarya'da yayımlanan yerel gazeteler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla okurlarında ilk sayfadan "evde kalın" mesajı verdi.

28.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:37
Sakarya basını ilk sayfalarını koronavirüsle mücadeleye ayırdı
Sakarya 'da yayımlanan yerel gazeteler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla okurlarında ilk sayfadan "evde kalın" mesajı verdi.
Kentte yayımlanan Sakaryahalk, Yenigün, Yeni Sakarya, Adapazarı , Bizim Sakarya, Adapostası ve Yenihaber gazeteleri, ilk sayfalarının tamamını toplumu bilinçlendirmeye ayırdı.
Bayilerde yerini alan gazetelerin tamamının ilk sayfasında "Evinde Kal, Sağlıkla Kal" sloganıyla vatandaşlardan, salgına karşı önlem alma konusunda dışarı çıkmamaları istendi.
Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş, yaptığı açıklamada, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın, koronavirüsle etkin mücadelenin artırılması ve alınan tedbirlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla ulusal ve yerel basına ortak manşet çağrısında bulunduğunu belirtti.
Bu kapsamda Sakarya basınının bugünkü birinci sayfasını bu konuya ayırarak koronavirüsle mücadeleye katkıda bulunduğunu dile getiren Kaşdaş, gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı gazete sahiplerini ve çalışanlarını kutladı.
Kaşdaş, bu çağrının Türkiye'nin dört bir yanında karşılık bulduğunu aktararak, basının bu duyarlılığı sayesinde salgınla mücadelenin başarıyla atlatılacağını ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Adapazarı, Sakarya, Güncel

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