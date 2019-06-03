Sakarya bayram namazı saat kaçta? 2019 il il bayram namazı saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün sona eriyor. Vatandaşların yarın sabah kılınacak bayram namazına dair cevabını araştırdığı sorular oluyor. Sakarya bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazına dair merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte Sakarya bayram namazı saati ve diyanete göre il il bayram namazı saatleri…

Sakarya Ramazan Bayramı Saati : 6.08

Akyazı: 06.08

Geyve: 06.09

Hendek: 06.07

Karasu: 06.06

Kaynarca: 06.08

Kocaali: 06.06

Pamuova: 06.10

Taraklı: 06.09

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam hem de cemaat gizlice Subhaneke duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı ise şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverir. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice Euzü Besmele çeker, açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rekat

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rekatta olduğu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükuya varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirir. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Ramazan bayram namazına işaret eden ilgili ayet şöyledir:

"(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir." (Bakara, 2/185).

Ayette, "Hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz)" şeklinde bayram namazına işaret edilen ayette müminlerin birlikte Allah'ı anmaları, tekbir getirmeleri, yüceltmelerinin istendiği anlaşılmaktadır.

Kurban bayram namazına işaret eden ilgili ayetler de şöyledir:

"Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, sizi hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltesiniz (tekbirler getiresiniz). İyilik edenleri müjdele" (Hac, 22/37).

Bu ayet-i kerimede de, "Hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltesiniz (tekbirler getiresiniz)" şeklinde müminlerin birlikte Allah'ı yüceltmeleri, tekbirlerle zikretmeleri gereği anlaşılmaktadır.

"Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele" (Hac, 22/34).

Bu ayette de Peygamber (sav)'e hitaben kurban kesim günlerinde, "Alçak gönüllüleri müjdele" şeklinde müminleri toplu halde bulundukları şekilde müjdelemesi anlaşılabilir ki bunun da ancak bayram namazı için müminlerin toplanmaları durumunda olacağı açıktır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)' den bayram namazını müminlerle birlikte eda ettiği kaydedilmesi de bayram namazının cemaatle kılındığını/kılınması gerektiğini teyit etmektedir. (Bakınız. Hâkim, el-Müstedrek, 1. cilt, s. 294; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 9. cilt, s. 277).

BAYRAM NAMAZI HUTBESİNİ DİNLEMEK ŞART MIDIR?

Bayram namazlarından sonra okunan hutbeler sünnettir, cuma hutbesi gibi farz değildir. Cuma hutbesi namazdan önce, bayram hutbesi ise namazdan sonra okunur.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ