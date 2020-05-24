SAKARYA Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler

Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettilerSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Selahattin ve Ayşe Azak çifti bayramda şehit oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

24.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:33
Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Selahattin ve Ayşe Azak çifti bayramda şehit oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Kaynarca'nın Şeyhtımarı Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Azak ile Ayşe Azak, 18 Ağustos 1997 tarihinde Muş'ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalar şehit ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Selahattin Azak, ?Bayramlarda oğlum bize gelirdi bu bayramda biz ona geldik.ö dedi. Ayşe Azak ise, ?Oğlum şehit oldu, acısı yüreğimizden ve kalbimizden çıkmıyor. Nereye gitsek acısı bizimle beraber gidiyor. Mezarına sürekli gidip geliyoruz ama onun eksikliği belli oluyor bir türlü unutulmuyor. 3 tane evladım var hepsinin yeri ayrı.ö diye konuştu. SAKARYA Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaynarca, Piyade, Muş, Güncel, Haber

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