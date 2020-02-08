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Sakarya beyaza büründü

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Sakarya'da da etkili oldu.

08.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:11Sakarya beyaza büründü
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı 'da da etkili oldu. Dün gece başlayan kar yağışı Sakarya'yı beyaza bürüdü.

Dün gece etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam ettirdi. Yoğun yağan kar yağışı sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerine yılın ilk karı düştü. Korucuk, Camili ve Karaman mahallelerde oturan vatandaşlar sabah beyaz örtü ile uyandı.

Adapazarı Belediyesine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalar başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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