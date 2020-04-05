Sakarya-Bilecik alternatif yolu toprakla kapatıldı
Şehre giriş ve çıkış yasağının gelmesiyle Sakarya-Bilecik arasındaki alternatif yol toprak dökülerek kapatıldı.
05.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:24
Çin'de başlayıp dünyayı saran korona virüsü için önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasaklandı. Alınan tedbirler kapsamında Sakarya-Bilecik yoluna alternatif olan Geyve ilçesi Bayat Mahallesi ile Osmaneli ilçesi Ciciler Mahallesi arasındaki yol toprak dökülerek kapatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti, Bilecik, Sakarya, Güncel