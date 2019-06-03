SAKARYA Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar

Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya
'da yakalandılar İzmir
'de kurdukları şirket ile yüksek kar marjıyla ortaklık teklif ederek binlerce kadını dolandıran Gökhan Ö. ve Suna U., Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir Kuşadası
'nda 2017 yılı Ekim ayında 'Ava işyerim' isimli bir şirket kuran Gökhan Ö. ile Suna U., sosyal medyada kadınlara yüksek kar marjıyla ortak olmaya davet etti. 3 ay içerisinde 36 bin üyeye ulaşan sosyal medya adresleri üzerinden kadınlardan bayilik adı altında 150 lira ile 10 bin lira arasında para toplayan iki kişi ile ilgili 2018 yılı Şubat ayında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Gökhan Ö. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Suna U. ise hamile olması göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu Gökhan Ö., 2018 Ağustos ayında tahliye edildi.
Binlerce mağdurun şikayetleri devam ederken, iki kişi hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü, iki kişinin Sakarya'da bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. Suna U. Adapazarı
'nda, Gökhan Ö. ise Pamukova
ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İki kişi hakkında 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlaması bulunduğu, ayrıca Gökhan Ö. hakkında 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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