Haberler » Spor » Sakarya Büyükşehir 18 yaş altı basket takımından başarı - Spor

Sakarya Büyükşehir 18 yaş altı basket takımından başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 18 yaş altı basketbol altyapı takımı büyük bir başarıya imza attı.

02.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:06 Sakarya Büyükşehir 18 yaş altı basket takımından başarı
Büyükşehir Belediyesi 18 yaş altı basketbol altyapı takımı büyük bir başarıya imza attı. Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi namağlup şampiyon tamamlayan altyapı takımı Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi final haftasında Asaş Gençlik takımını 117-59 mağlup eden Büyükşehir Basketbol U18 altyapı takımı ligi şampiyon olarak tamamladı. Çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeden namağlup şampiyon olan Büyükşehir Basketbol U18 altyapı takımı 2020'De gerçekleştirilecek Marmara Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Başantrenör Önder Kaya, yardımcı antrenör Murat Yardım ve Kondisyoner Alpay Sipahi önderliğinde büyük bir başarıya imza atan genç sporcular final maçı sonrası parkede büyük bir sevinç yaşadılar. Konu ile ilgili Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sakarya U18 Erkekler Basketbol ligini namağlup şampiyon tamamlayan Büyükşehir Basketbol U18 altyapı takımımızın sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederiz. Gösterdiği başarıyla Marmara Şampiyonasına katılma hakkı kazanan takımımıza şampiyonada başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

basketbol, Marmara, Sakarya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:09   Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman sürecini anlattı! Berat Albayrak ve Süleyman Soylu iddialarına yanıt - Spor
16:08   Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor - Spor
15:55   Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek - Spor
15:45   İlkadım'ın sporcu ordusu - Spor
15:44   Kayserispor, Benoit Poulain ile yollarını ayırdı - Spor
15:12   Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık, KAP'a bildireceğiz - Spor
15:10   Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Spor
14:52   Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Muhayer Oktay ve Orkan Çınar alınmadı - Spor
12:46   Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir - Spor
2.01.2020 16:17:13