07 Aralık 2018, 15:35
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Sakarya Büyükşehir Basketbol, Afyon Belediyesi'ne Konuk Olacak

Sakarya Büyükşehir Basketbol, Afyon Belediyesi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Afyon Belediyesi ile karşılaşacak.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Afyon Belediyesi ile karşılaşacak.

Adatıp Sakarya Büyükşehir, Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde Afyon Belediyesi'ne konuk olacak. 9 Aralık Pazar günü Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele mücadele saat 17.30'da başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet eden Büyükşehir Basketbol bu zorlu mücadelede galibiyet şansı arayacak. - SAKARYA Sakarya,Afyonkarahisar,basketbol
07 Aralık 2018 Cuma 15:35



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