Sakarya Büyükşehir Basketbol, Afyon Belediyesi'ne Konuk Olacak

Adatıp Sakarya
Büyükşehir Basketbol, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Afyon
Belediyesi ile karşılaşacak.
Adatıp Sakarya Büyükşehir, Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde Afyon Belediyesi'ne konuk olacak. 9 Aralık
Pazar günü Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele mücadele saat 17.30'da başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet eden Büyükşehir Basketbol bu zorlu mücadelede galibiyet şansı arayacak. - SAKARYA
Sakarya,Afyonkarahisar,basketbol
07 Aralık 2018 Cuma 15:35