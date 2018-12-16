Sakarya Büyükşehir Basketbol - Galatasaray: 56-89

SALON: Sakarya
HAKEMLER: Mehmet Keseratar
, Osman Sinan İşgüder
, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junıor Etou 2, Mıtchell Wılbekin 11, Alan Herndon 10, Şafak Edge 2, Mehmet Meriç
, Burak Eşlik 11, Hüseyin Çevirgen, İzzet Türkyılmaz
7, Mustafa Kırcalı 4, Alp Karahan 9
GALATASARAY: Tai Jack Webster 11, Aaron Malık Harrıson 6, Nıgel Alexander Hayes 5, Can Korkmaz
8, Ege Arar
8, Erol Can Çinko 9, Ayberk Olmaz 12, Jaka Klobucar
5, Zachary Auguste 21, Göksenin Köksal 4
1'İNCİ PERİYOT: 15-14
İLK YARI: 30-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-61
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11'inci haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Galatasaray
'a 89-56 mağlup oldu.
- Adapazarısakarya
Mehmet Keseratar,Galatasaray,Sakarya,basketbol
16 Aralık 2018 Pazar 15:47