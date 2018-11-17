Sakarya Büyükşehir Basketbol - Tofaş: 69-73

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:56



17 Kasım 2018 Cumartesi 15:56

SALON: SakaryaHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ziya ÖzorhonADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junıor Etou 6(xx), Alan Herndon 5(x), Şafak Edge 5(x), Burak Eşlik 2(x), Jean Salumu 6(xx) Toney Douglas 16(xxx), Alp Karahan 6(xx), Landry Nnoko 23(xxx), Uğur DokuyanTOFAŞ: Dıante M Garret 17(xxx), Berkan Durmaz, Yiğit Arslan 4(x), Samuel Jose Meıja 11(xxx), Demonte Tyrone Harper 20(xxx), Muhaymin Mustafa, Jeffree Davıd Wıthey 11(xxx), Kenneth Kadjı 10(xx), Muhsin Yaşar1'İNCİ PERİYOT: 20-17İLK YARI: 45-383'ÜNCÜ PERİYOT: 54-63MAÇ SONUCU: 69-73Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tofaş'a 73-69 yenildi.Karşılaşmada 23 sayı ile en skorer oyuncu Adatıp Sakarya Büyükşehir'den ikinci yarıya ağırlığını koyan Nnoko olurken, TOFAŞ'ta ise Harper 20 sayı ile takımın en skoreri oldu.- Adapazarısakarya