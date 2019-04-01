Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan'ı Ekrem Yüce oldu

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan'ı Ekrem Yüce
olduBelediye Başkanı Ekrem Yüce'den teşekkür konuşması
SAKARYA - 31 Mart seçimleri sonucunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem Yüce 15 Temmuz demokrasi meydanında yapılan kutlamalara katıldı. Cumhur ittifakı AK Parti
Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem Yüce 31 Mart seçimlerinde aldığı yüksek oyla Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Demokrasi meydanında kutlama yapıldı. Kutlamalarda Başkan Ekrem Yüce oy yüksekliği sonrasında Sakaryalılara teşekkür etti."Büyükşehir sizin oldu"Başkan Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Sakarya, teşekkürler Kocaali
, teşekkürler Karasu
, Mevla'm büyüklerimin dualarıyla, Allah'ın takdiriyle büyükşehir sizin oldu hayırlı olsun inşallah. Bilin ki Büyükşehir'i Ekrem Yüce kardeşiniz kazanmadı, Büyükşehir'e Yüce kardeşiniz gelmiyor, mevki makamı olmayacak büyükşehir sizin eviniz olacak. Eviniz hayırlı olsun. Bugüne kadar bize katkı sağlayan, maddi manevi desteği esirgemeden yapan isimsiz kahramanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum onlar beni değil bu davayı sahiplendiler, onlar ak gönülleri sahiplendiler onlar bu bayrağı yere düşürmemek için sahiplendiler ve Allah'ta onlara lütuf etti Elhamdülillah. Burada bugüne kadar omuz omuza yürüyen bizimle birlikte bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta il başkanım olmak üzere milletvekillerime, hanım komisyonlarına, gençlik teşkilatlarına ve siz kardeşlerime binlerce teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.
Sakarya, Ekrem Yüce, Genel
Kaynak: İHA