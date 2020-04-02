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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: "Koronavirüse karşı birlikte mücadele edeceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle belediye başkanlarına seslendiği buluşmaya katılarak, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen çalışmaları anlattı.

02.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:48
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle belediye başkanlarına seslendiği buluşmaya katılarak, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen çalışmaları anlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı Sakarya'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yüce, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kriz masası kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Salgınla mücadele kapsamında ekiplerimiz, 7/24 anlayışyla dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şehrimizin en işlek noktalarına ve 16 ilçe merkezimize dezenfekte otomatları yerleştirdik. 4 bin aracın dezenfekte işlemi tamamlandı ve sürekli bu işlem devam ediyor. İlçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımızın yürüttüğü Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına YADEM ile destek sağlıyor, 65 yaş ve üstü yaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine çözümler üretiyoruz. Bu süreçte 2 bin 982 yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşımıza yardımcı olduk ve olmaya devam ediyoruz. 2 bin 100 ailemizin sosyal kartlarına destekler yükledik. Ayrıca şu ana kadar bu süreçte şimdilik 500 ailemize kuru gıda yardımı yaptık ve bu yardımlarımız sürecektir."
Sakarya'da koronavirüse karşı bilinç oluştuğuna işaret eden Yüce, "Toplu taşıma araçlarımızda da bilinçlendirme ve uyarı video gösterimleri ve afişler çalışmalarına devam ediyoruz. Şehrimizdeki trafik ışıklarında ve sesli ikaz sistemlerinde vatandaşlarımızın daha duyarlı ve tedbirli olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Yüce, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin de pandemi hastanesi olarak kullanılması için eksik kalan altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandığını kaydetti.
Başkan Yüce, toplantının ardından "Allah'ın izniyle millet olarak bu badirenin üstesinden gelecek ve daha güzel yarınlara ulaşacağız. Ümitsizliğe asla düşmeyeceğiz. Karamsarlığa kapılmayacağız. Aksine birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz. Koronavirüse karşı birlikte mücadele edeceğiz. Dayanışmayı, paylaşmayı artıracağız. İnşallah bu günleri de hep birlikte geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
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