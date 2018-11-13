Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Avrupa'da Galibiyet Peşinde

13 Kasım 2018 Salı 13:40



13 Kasım 2018 Salı 13:40

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın evinde Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg'la karşılaşacak.Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet elde eden Sakarya temsilcisi, tur şansını bir sonraki maça taşımak için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.Almanya'da oynanan ilk mücadelede rakibini 10 sayı farkla mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, karşılaşma öncesi hazırlıklarını Sakarya Spor Salonu'nda sürdürüyor.Satışa sunulan maç biletleri, Atatürk Bulvarı'nda kurulan stanttan ve yarın karşılaşma saatine kadar Sakarya Spor Salonu'ndan temin edilebilecek.