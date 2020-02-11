Haberler » Spor » Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, 'Kıta Takımı' statüsü kazandı - Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, "Kıta Takımı" statüsü kazandı

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Kıta Takımı "Continental Team" statüsüne yükseltildi.

11.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:28Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı,
Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Kıta Takımı "Continental Team" statüsüne yükseltildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk üç yarışı olan Uluslararası GP Belek, Türkiye Şampiyonası 1. Etap ve GP Manavgat yarışlarına katılan bisiklet takımı, 3 altın, 3 gümüş, 1 de bronz madalya elde etti.
Bu başarıların ardından UCI'nin, "Kıta Takımı" statüsü için yapılan başvuruya olumlu yanıt verdiği aktarıldı.
Yeni statüyle takımın, 20-23 Şubat'ta düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu "Tour Of Antalya" ile nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (Tour of Turkey) katılım hakkı kazandığı belirtildi.
Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın açıklamasında ise, "2020 yılına güçlü ve iddialı bir kadroyla başladık. Bu hakla bisiklet takımımız, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışlarında mücadele edecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da sporcularımızdan göndermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Salcano, Sakarya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 18:03:04