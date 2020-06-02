Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle et, süt ve bal satışı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle et, süt ve bal satışıSAKARYA Büyükşehir Belediyesi, kendi şirketi BELPAŞ aracılığıyla şehrin faklı noktalarına kurduğu Et54, Süt54 ve Bal54 satış noktalarında et, süt ve bal satışları yapmaya başladı.

02.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:06
Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle et, süt ve bal satışı
SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, kendi şirketi BELPAŞ aracılığıyla şehrin faklı noktalarına kurduğu Et54, Süt54 ve Bal54 satış noktalarında et, süt ve bal satışları yapmaya başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatı doğrultusunda belediye şirketi BELPAŞ aracılığıyla sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde vatandaşların evlerine kadar gidilerek süt satışı yapıldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Adapazarı Atatürk Bulvarı ve Demokrasi Meydanı üzerine vatandaşların alışveriş yapabilmesi için Et54, Süt54 ve Bal54 isimli satış noktaları kuruldu. Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma doğrultusunda dondurulmuş kıymayı vatandaşlara 37 TL'den satan ET54, ayrıca üreticilerden direk tedarik yöntemiyle kıyma ve kuşbaşı satışı da gerçekleştiriyor. Piyasadan daha uygun fiyatlara satış yapılması ve Büyükşehir Belediyesi güvencesi nedeniyle vatandaşlar ürünlere ilgi gösterdi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak et, süt ve bal satışına başladıklarını, ancak esnaflara rakip değil, esnaf ve vatandaş arasında bir köprü olduklarını belirterek, Bugün Sakarya'mızın merkez ilçesi Adapazarı başta olmak üzere birçok ilçemizde Bal54, Süt54 ve Et54 noktaları kurduk. Vatandaşlarımızın güven içerisinde ürünlere ulaşmasına vesile oluyoruz. Burada hiçbir esnafımızın karşısında rakip değiliz, biz aracı olarak vatandaşlarımıza ürünlerin ulaşmasını sağlıyoruz. Eğer esnaflarımız, üreticilerimiz dilerse biz onlardan ürün alarak satış yapabiliriz. Rakip değil, destekçiyiz. Vatandaşlarımız da bize duydukları güvenle satış noktalarımıza akın etti, beklediğimizden fazla bir ilgi gördük. Bu şekilde, titiz ve güven verici şekilde çalışmaya devam edeceğiz. dedi.
İşyerinde ürettiği tatlılar için süt almaya gelen Vedat Oğuz, Bir işyeri sahibi olarak belediyenin markasına güveniyorum ve sütlaç gibi tatlı üretimlerinde buranın sütünü kullanıyorum. Bu konuda belediyemize güveniyoruz. diye konuştu.
Alışveriş yapan Fehmiye Yıldırım Cambaz isimli vatandaş ise, Belediyeye güvendiğim için alışverişi buradan yapıyorum. Haftada 1 gün buraya geliyorum, kıyma da satın aldım. dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle et, süt ve bal satışı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD’deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray’dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu Haber
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
ABD’de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler Haber
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Haberler››Güncel››Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle et, süt ve bal satışı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: Yaz okulu ve yaz spor okulları açılıyor - Haber 14:01: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 14:01: Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı - Haber 14:01: Fransa'da normal hayata dönüşün ikinci aşaması bugün başladı - Haber 14:01: Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı - Haber 13:12: Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:29: Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar - Ekonomi 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber 11:19: ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı - Haberler